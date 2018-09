Asd Casteltermini: firmano Scalisi e Priolo. (All’interno le prime parole del portiere granata)

Torna a vestire la maglia granata Calogero Priolo ex Pro Favara e Libertas. Nella passata stagione ha difeso la porta granata e anche quest’anno ha deciso di sposare ancora una volta il progetto Casteltermini del duo Sanvito – Messinese.

Insieme a lui ha messo nero su bianco Antonio Scalisi, classe 97′ esterno basso tutto fascia ex Licata e Pro Favara.

Queste le prime parole della saracinesca granata:

Ci sono grandi aspettative quest’anno in maglia granata, la società ha fatto un ottimo lavoro riconfermando il capitano Argento e prendere 2 innesti di spessore come Stefano Piazza e Luigi Falcone. Ho buone sensazioni per quest’anno, ci toglieremo grandi soddisfazioni!

Forza Casteltermini