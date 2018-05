Asd Casteltermini: Il Ds Antonio Messinese a 360° tra presente e futuro

A pochi giorni dall’impresa granata dell’Asd Casteltermini, il Ds granata Antonio Messinese, ci ha fatto vivere l’annata vissuta a Casteltermini tra mille insidie, ma con la soddisfazione finale della vittoria dei play out contro il Ravanusa.

Il Ds Messinese non ha nascosto la voglia di vedere la formazione castelterminese protagonista nel prossimo campionato di Promozione, consapevole che questa piazza può dare tanto al calcio dilettantistico siciliano:

“È stata una stagione sofferta, ma ricca di emozioni. Abbiamo affrontato un campionato difficile con giovani promettenti che non avevano mai giocato in queste categorie, però con una straordinaria voglia di fare. Io personalmente sono stato già da subito entusiasta di far parte di questa società e contento di avere messo negli spogliatoi un gruppo umile e affiatato.

Ringrazio il presidente Patron Sanvito per avermi dato questa opportunità da Direttore Sportivo, poiché nonostante il mio trascorso calcistico era una cosa che mi mancava e mi ha completato facendomi riavvicinare al mondo dello sport con l’entusiasmo di un tempo.

Abbiamo avuto il piacere di far ritornare a calcare i campi da gioco al nostro grande mister Angelo Vecchio e far ripartire il prossimo campionato con una programmazione interessante riconfermando tutto il gruppo.

Un immenso grazie lo voglio rivolgere a tutti i ragazzi, che hanno lottato ed onorato questa gloriosa maglia:

Capitan Argento, vero uno spogliatoio e leader in campo. Priolo, Caruana, Vaccaro, Magro, La Cognata, Arnone, Campione, Moscato, Ferraro, Musumeci, De Marco, Saccà, Butticè, Cacciatore, Cairella, Caldara, Catania, Lattuca, Valenti, Traina.

Grazie anche a tutti i ragazzi che hanno vestito la maglia granata ma che per vari motivi non hanno potuto continuare la stagione con noi.

Un ringraziamento va ai tifosi castelterminesi che non ci hanno mai abbandonato anche nei momenti di difficoltà. E un grazie di cuore ai nostri collaboratori Luca Lombardo, Enzo Saccà, u Zi Carmelo Severino, il Maestro Massaggiatore Pietro Cacciatore e Massimo Giuliano.

Un plauso particolare per il nostro addetto stampa Angelo Buscaglia, che ha dato un contributo determinante in questa stagione.

Ci rivediamo per la stagione 2018-19 grazie di tutto e Forza Casteltermini”

Ultima modifica: 9 maggio 2018