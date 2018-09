ArteDanza si prepara per ospitare l’insegnante vip Alessandra Celentano

La macchina organizzativa è in moto. I preparativi per l’importante appuntamento fervono. C’è attesa, nel mondo della danza ad Agrigento, per lo stage con l’insegnante di danza classica Alessandra Celentano. La nota “professoressa”, del programma Mediaset “Amici” di Maria De Filippi, farà tappa il 18 Novembre prossimo presso la scuola ArteDanza della maestra Valentina Palermo.

La professionista terrà delle lezioni speciali ai partecipanti per impartire loro le linee guida e per una giornata all’insegna della piena formazione classica e dell’arricchimento artistico.

Lo stage, voluto fortemente da Valentina Palermo, è aperto agli allievi di tutte le scuole di danza che avranno così la possibilità di partecipare a tre diversi livelli di corso in base all’età: di propedeutica e pre-danza( 3-7 anni), intermedio (fino a 12 anni) ed avanzato.

Chi vorrà aderire potrà farlo recandosi dal 24 settembre ad Artedanza nella sede del Villaggio Mosè oppure per maggiori info e costi potrà contattare direttamente l’organizzatrice ai numeri 3297190920 o 3397791309.

In occasione delle iscrizioni si avrà anche la possibilità di prendere parte ad una lezione di prova gratuita. Artedanza si avvale di insegnanti collaboratori per le diverse discipline: Cinzia Cona per il contemporaneo ed Alessia Calderaro per l’hip hop. I propri allievi sono sottoposti periodicamente ad esami di danza classica col Maitre de Ballet Ludmill Cakalli.

