Ars: ecco le commissioni Statuto, Antimafia e Randagismo. Carmelo Pullara fa tris

PALERMO. Il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, ha comunicato i nominativi dei componenti delle commissioni speciali: Statuto, Antimafia e Randagismo.

Nella prossima seduta avverrà l’insediamento. Commissione Statuto: Francesco Cappello ed Elena Pagana per il M5s; Stefano Pellegrino e Giuseppe Milazzo per Fi; Baldo Gucciardi e Antonello Cracolici per il Pd; Giuseppe Compagnone, e Carmelo Pullara per AeP; Giusy Savarino per Db; Vincenzo Figuccia per l’Udc; Elvira Amata per FdI; Edy Tamajo per Sf; on. Cateno De Luca per il Misto.

Commissione Antimafia: Antonino De Luca e Roberta Schillaci per M5s; Rossana Cannata e Tommaso Calderone per Fi; Giuseppe Lupo e Luisa Lantieri per il Pd; Giorgio Assenza per Db; Carmelo Pullara per AeP; Margherita La Rocca Ruvolo per l’Udc; Gaetano Galvagno per FdI; Nicola D’Agostino per Sf, Claudio Fava per il Misto.

Commissione Randagismo: Salvatore Siracusa e Valentina Palmeri per M5s; Giuseppe Milazzo e Tommaso Calderone per Fi; Giuseppe Arancio e Michele Catanzaro per il Pd; Giuseppe Gennuso e Carmelo Pullara per AeP; Giuseppe Galluzzo per Db; Giovanni Bulla per l’Udc; Antonio Catalfamo per FdI; Edy Tamajo per Sf; Tony Rizzotto per il Misto.

Ultima modifica: 2 maggio 2018