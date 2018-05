In arrivo le bollette della Tari. E Firetto pubblica il VIDEO di un altro “sporcaccione”

AGRIGENTO. Sono in arrivo nelle case di 26.344 i contribuenti agrigentini le bollette della tassa sui rifiuti, la Tari. Tassa che per l’anno 2018 sarà pagata in quattro rate. La prima rata scadrà il 31 maggio (imminente), la seconda il 31 luglio, la terza il 30 settembre e la quarta ed ultima rata scadrà il 30 novembre.

È stata data però facoltà ai contribuenti agrigentini di effettuare il versamento delle rate in un’unica soluzione: entro la scadenza stabilita per il versamento della seconda rata cioè il 31 luglio. L’avvio dell’iter per aggiudicare il servizio stampa, imbustamento, invio e e rendicontazione degli esiti – affidato alla ditta «Hya Srl» – era stato, di fatto, avviato prima che si arrivasse ad acquisire, è accaduto infatti nei giorni scorsi, un dato che non è indifferente: il «tetto» di 4 mila autodenunce è stato superato. Nelle casse di palazzo dei Giganti dovrebbe arrivare almeno un milione di euro in più per i pagamenti della Tari del 2018 ed oltre 3 milioni di euro di recuperi pregressi.

Intanto il sindaco Lillo Firetto sul suo account facebook ha pubblicato un altro video di uno “sporcaccione” intento a gettare la spazzatura in una discarica abusiva, Prontamente “scoperto” e multato.

Ecco il video

Ultima modifica: 13 maggio 2018