In arrivo 9.000 mastelli per la differenziata: servizio esteso anche a Zingarello

AGRIGENTO. L’assessore comunale all’Ambiente, Nello Hamel, ha reso noto che lunedì 4 giugno inizierà la distribuzione dei mastelli della differenziata, acquistati dal Comune e destinati esclusivamente alle utenze principali.

In particolare verranno distribuiti due mastelli per gli abitanti della località “Zingarello”; uno per l’umido e l’altro da utilizzare alternativamente per la plastica, il cartone e il vetro in base al Calendario e alle giornate di ritiro.

Per le altre utenze attualmente sfornite verranno distribuiti tre mastelli di cui sempre uno per l’umido e due da utilizzare per gli altri rifiuti differenziati. In tempi brevi, sulla base del nuovo appalto, arriveranno altri novemila mastelli che consentiranno di completare la distribuzione coprendo tutte le utenze presenti nel territorio. Con molta probabilità a partire da lunedì 11 giugno anche per “Zingarello” partirà la raccolta porta a porta.

Ultima modifica: 30 maggio 2018