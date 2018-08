Arrivato il nuovo direttore del carcere Petrusa Valerio Pappalardo

È arrivato martedì scorso il nuovo direttore della casa circondariale di Agrigento Valerio Pappalardo succede al dottor Tiralongo avvenuto il passaggio di consegne tra i due dirigenti prende servizio al comando dell’Istituto penitenziario un direttore che vanta una grande esperienza nel settore per cui le capacità professionale e le doti umane sono riconosciute ed apprezzate dal personale della polizia penitenziaria il dottor Pappalardo eredità un istituto per cui i problemi atavici della struttura penitenziaria di Agrigento non sono ancora risolti il riferimento va al impiantistica dell’Istituto All’attenzione sulla salubrità igienica dei posti di servizio e alla grave carenza di personale Per cui impegna il personale di polizia ad un aggravio dei turni di servizio sacrificando i riposi e diritti soggettivi il coordinamento provinciale della UIL Polizia Penitenziaria di Agrigento nella persona di Calogero Speziale auspica che a breve l’attuale direttore possa convocare le organizzazioni sindacali per un saluto ed una ricognizione delle gravi situazioni che attanagliano il reparto della polizia penitenziaria di Agrigento nel contempo augura al dottor Pappalardo un buon lavoro ed un benvenuto ad Agrigento rimanendo disponibile ad un’azione sindacale costruttiva nell’interesse della funzionalità del carcere agrigentino il segretario provinciale della UIL pubblica amministrazione Calogero Speziale

Ultima modifica: 4 agosto 2018