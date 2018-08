Arriva su Alice Tv il nuovo format “Il Boss delle Pizze” ed è subito gara tra i migliori pizzaioli d’ Italia

Arriva il boss delle pizze, la competizione televisiva dedicata al mondo delle pizze e ai suoi pizzaioli.

Un’opportunità per scoprire le molteplici ricette, i segreti e le tecniche dei pizzaioli e perchè no… riprodurle anche a casa.

In onda su Alice TV (canale 221 del digitale terrestre, 809 Sky e 51 Tivùsat) tutti i giorni ore 16.30 (diretta), ore 04.10 (prima replica giornaliera) e ore 8.30 (seconda replica giornaliera) repliche anche il sabato e la domenica.

Cliccando il link http://almamediaitalia.it/alice-diretta-tv/ potete vedere il programma de “Il Boss delle Pizze” online sempre alle ore 16.30.

Conduce la bravissima Emanuela Tittocchia, mentre il boss delle pizze è Luciano Carciotto.

Il programma nasce da un idea di Nicola Vizzini e Dario Privitera, manager di Luciano Carciotto vincitore dei titoli ” Best Pizza” e ” Best Pizza Maker” al Pizza Maker of the year 2017 di Las Vegas.

Ogni puntata consiste in due sfide, nella prima i partecipanti devono preparare la loro pizza “cavallo di battaglia”, nella seconda parte del programma, invece, i pizzaioli assaggiano bendati una pizza preparata dal Boss, Luciano Carciotto, e senza saperne gli ingredienti devono riuscire a riprodurla. Le pizze vengono poi giudicate oltre che dal boss delle pizze Luciano da 4 giudici di eccezione: Edoardo Papa, Michele Corba, Federico Visinoni e Lorenzo Collovigh.

Autore del programma Cesare Ranucci Rascel per la regia di Riccardo Recchia (aiuto regia Riccardo Pinto). I testi sono di Alessandro Barca. Voice Over è Salvatore Miraglia, responsabile di redazione invece Anastasia Vasilyeva.

Il programma è già in onda da qualche giorno ed ha raccolto parecchi consensi da parte del pubblico e dagli addetti ai lavori sui social, sono davvero tanti infatti i messaggi arrivati a poche ore dalla prima puntata sulla pagina ufficiale “Il boss delle pizze”

https://www.facebook.com/ilbossdellepizzeofficialpage

Si tratta di una produzione di CNS Group, produttori: Nicola Vizzini e Andrea Stranieri.

Ultima modifica: 29 agosto 2018