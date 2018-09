Arriva l’anticiclone e torna il caldo rovente

METEO DAL 10 AL 16 SETTEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Sale prepotentemente in cattedra l’anticiclone, con meteo soleggiato ed escalation del caldo, destinato ad aumentare giorni dopo giorno. Si profila un duraturo periodo bel tempo grazie al considerevole rinforzo dell’alta pressione tra l’Europa Centrale ed il Nord Italia. Il possente anticiclone sarà alimentato da un flusso d’aria più calda in quota di matrice subtropicale.

L’Italia sarà investita in pieno dall’ondata di calore. Le temperature di conseguenza saliranno notevolmente, partendo da valori già elevati e ben al di sopra della norma. Il caldo anomalo sarà eccezionale anche in montagna e ciò non rappresenta una buona notizia per i ghiacciai. Il rialzo termico si registrerà soprattutto al Centro-Nord ed in Sardegna, almeno in una prima fase.

Successivamente, il caldo in settimana s’intensificherà anche al Meridione e non è escluso che la colonnina di mercurio possa raggiungere picchi prossimi ai 35 gradi su alcune località dell’interno. Verso metà settimana l’anticiclone trasferirà i suoi massimi verso l’Italia ed in questa fase si raggiungerà il culmine di potenza dell’alta pressione con clima da piena estate quasi ovunque

SARA’ CALDO PERSISTENTE, NON SOLO ECCEZIONALE

Le temperature saliranno non poco, portandosi su valori molto superiori alla norma e con punte anche ben superiori ai 30 gradi. Questo periodo d’estate settembrina si protrarrà sicuramente sino a metà mese, con tendenza a lieve cambiamento a partire dalle Alpi dove non mancheranno probabili locali temporali nel prossimo weekend.

Ultima modifica: 10 settembre 2018