Carabinieri Arrestati due topi di appartamento.

Una lussuosa villetta un po’ isolata a Siculiana (Ag), poteva sembrare un facile colpo per due empedoclini gia’ noti alle forze dell’ordine. Ed infatti, approfittando del fatto che l’immobile non era abitato in quanto confiscato alla mafia, i due malfattori erano riusciti ad entrare indisturbati, in pieno giorno, rovistando e mettendo a soqquadro tutte le stanze, arraffando ogni cosa.

Ai topi d’appartamento, che stavano saccheggiando l’immobile, e’ stato fatale pero’ l’improvviso latrare insistente di alcuni cani che da qualche tempo vivevano nel giardino della villa. Infatti, in quel momento stava rincasando un vicino che si e’ subito insospettito ed ha telefonato al “112”. Subito sono accorse due pattuglie dei Carabinieri della Stazione di Siculiana gia’ impegnate in vari posti di blocco sul territorio, che dopo aver circondato la villetta, hanno fatto irruzione all’interno, sorprendendo i due ancora con le mani nel sacco. A bordo del loro Fiorino, i due avevano persino gia’ caricato una cappa da cucina ed un tapis roulant.

Dai loro indumenti, durante le perquisizioni, sono saltati fuori altri oggetti di ogni genere e numerosi arnesi da scasso, che sono stati sequestrati. E cosi’, grazie alla telefonata ricevuta da un cittadino, con l’accusa di furto in abitazione, i Carabinieri hanno arrestato Gerlando Attardo e Alessio Migliara, entrambi 35 enni, originari di Porto Empedocle.

L’autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari.

Ultima modifica: 18 maggio 2018