Armi nascoste in una grotta ritrovate dalla Polizia

CANICATTÌ. Due fucili, calibro 12, due canne di fucile ed una ventina di proiettili calibro 38 sono stati trovati dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì, coordinati dal dirigente Cesare Castelli, all’interno di una grotta che si trova nelle campagne di contrada Buccheri alla periferia della città.

Le armi, dopo il rinvenimento, sono state inviate al gabinetto della polizia scientifica di Agrigento che provvederà ad analizzarle. Sempre all’interno della stessa intercapedine i poliziotti hanno rinvenuto altro materiale che definiscono interessante ed al momento al vaglio degli investigatori. Non è da escludere che le armi siano oggetto di furto e siano state nascoste in quella zona. Le indagini, vanno avanti per cercare di chiarire altri aspetti di questa vicenda.

Ultima modifica: 2 luglio 2018