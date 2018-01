Arenato il progetto Â«TerravecchiaÂ», societÃ  ha chiesto risoluzione del contratto

«Terravecchia», un progetto di recupero naufragato

Non soltanto il progetto «Terravecchia» è fermo, e da tempo ormai. Ma il sogno di riqualificare quella porzione del centro storico – con l’omonima società consortile – sembrerebbe essere ormai svanito. La società a responsabilità limitata «Terravecchia di Girgenti» ha chiesto, infatti, lo scorso novembre, al tribunale di Agrigento di dichiarare risoluto il contratto d’appalto, stipulato con il Comune, per il «Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ricadenti all’interno del piano particolareggiato del centro storico» e di, accertando l’inadempimento contrattuale del Municipio, di condannarlo al pagamento di 692.632,84euro.

Somma che è comprensiva anche del risarcimento danni per la perdita di chance con conseguente danno all’immagine. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, lo scorso novembre appunto, autorizzò la costituzione in giudizio del Comune, affidando l’incarico di difesa e rappresentanza dell’ente all’avvocato Rita Salvago che è funzionario specialista del primo settore di palazzo dei Giganti.

Ultima modifica: 7 gennaio 2018