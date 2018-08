Arcidiocesi, arrivano le nomine pastorali

L’arcivescovo di Agrigento, monsignor Francesco Montenegro, si è rivolto oggi ai sacerdoti per compiere alcuni trasferimenti comunicando i nomi dei singoli presbiteri interessati. Ha così annunciato: “Carissimi, anche quest’anno, dopo avere ascoltato i miei collaboratori, ho inteso compiere alcuni trasferimenti di sacerdoti, per far fronte ai bisogni pastorali dei fedeli delle nostre comunità. Ringrazio i confratelli che hanno dato la loro disponibilità ai trasferimenti e, ancor prima, per il lavoro che hanno svolto, per poco o molto tempo, nelle comunità in cui sono stati finora impegnati. Una menzione particolare ai presbiteri che lasciano per raggiunti limiti di età e che continueranno a servire la Chiesa diocesana con altri incarichi; ai sacerdoti provenienti da territori di missione e ai religiosi che, dopo alcuni anni di servizio nella nostra Diocesi, sono stati chiamati dal loro Vescovo e dai loro Superiori ad altri servizi pastorali.”

A ricevere la nomina di parroco don Blaise Adrianoy, parrocchia Sacra Famiglia di Canicattì; don Giuseppe Carbone nella U.P. SS. Crocifisso e BMV Immacolata di Siculiana; don Angelo Fraccica dell’U.P. S. Antonio e Vincenzo e S. Agostino di Licata, don Luigi Lo Mascolo, dell’U.P. S. Giov. Battista e BMV Immacolata di Campobello di Licata; don Domenico Mangione, parrocchia S. Maria di Gesù di Cammarata; don Antonino Martorana, U.P. S. Biagio e Sacra Famiglia di San Biagio Platani; don Andrea Militello, parrocchia S. Nicola di Fontanelle, Agrigento; don Giacomo Panaro, Guanelliano, parr. BMV della Divina Provvidenza di Agrigento; don Aldo Sciabbarrasi, parrocchia S. Antonio di Padova di Raffadali.

Per la nomina di Vicario Parrocchiale: don Pascal Ambel Mpepo, parrocchia S. Gerlando di Lampedusa; don Gianluca Arcuri, parrocchia S. Gregorio di Agrigento; don Salvatore Attardo, parrocchia SS. Redentore di Canicattì; don Salvatore Cardella, U.P. S. Antonio e Vincenzo e S. Agostino di Licata; don Pastor Mgeni, U.P. SS. Crocifisso-Mad. del Rosario e BMV della Mercede di Aragona; don Benjamin Milawa , parrocchia SS. Trinità di Porto Empedocle; don Marcél Ndzana Ndzana, U.P. S. Venera e BMV del Carmelo di Grotte; don Juan Manuel Ortiz Candia,Guanelliano, parr. BMV della Divina Provvidenza di Agrigento; don Tommaso Pace, U.P. S. Giov. Battista e BMV di Fatima di San Giovanni Gemini; Siwingwa don Evodius, U.P. M. SS. del Buon Consiglio e Santa Croce di Porto Empedocle;

Per la nomina di Rettore: don Salvatore Apreda, Guanelliano, Santuario San Calogero di Naro.

Per la nomina di Cappellano: don Salvatore Ferranti, Suore Collegine della Sacra Famiglia di Racalmuto; don Calogero Montana , Istituto S. Teresa del Bambino Gesù di Campobello di Licata.

Per la nomina del Dipartimento Pastorale della Curia: don Mario Sorce , Direttore del Servizio di Pastorale Sociale e del Lavoro.

Sabato 8 settembre alle ore 10,00 l’arcivescovo avrà inoltre il piacere di incontrare in episcopio tutti i sacerdoti interessati al cambiamento per un saluto fraterno, uno scambio di idee e per concordare le date dell’inizio del loro nuovo ministero.

“Affido questi trasferimenti e nomine alla preghiera” dice ancora Montenegro, “alla preparazione gioiosa di tutti i fedeli, fiducioso che essi porteranno frutto a misura dell’accoglienza e della collaborazione che riceveranno.”

Ultima modifica: 30 agosto 2018