AGRIGENTO. Arbitri di calcio agrigentini sempre più protagonisti nell’Aia. La sezione “Ulisse Arancio”, infatti ha ottenuto importanti risultati che premiano ben 6 “fischietti” promossi alle categorie superiori. Nello specifico l’osservatore arbitrale Rosario Perrone viene promosso alla Can di serie B (valuterà in sostanza gli arbitri che dirigono le gare della serie cadetta), Luigi Castiglione, come osservatore arbitrale promosso alla Can C; Francesco Sodano alla “Cai” i vecchi “scambi” tra regione. In commissione intermedia approda anche l’arbitro Carlo Virgilio mentre gli assistenti arbitrali Pietro Bennici e Francesco Bentivegna sono stati promossi alla Can di serie D.

“Un risultato storico – dice raggiante di gioia il presidente provinciale Gero Drago – che permette ai nostri colleghi di arricchire l’importante organico dei Nazionali agrigentini a disposizione degli Organi Tecnici. La nostra sezione, vanta, oltre questi arbitri promossi, la presenza nella Commissione arbitri nazionale (la serie A) di Antonino Alesi che ha il ruolo di osservatore arbitrale, Fabio Pasciuta e Antonio Lalomia alla Can C, Giovanni Sanzo e Antonino Costanza arbitri alla Can D, quest’ultimo confermato in deroga per il quarto anno consecutivo. Infine gli assistenti arbitrali Pietro Cumbo, Marco Campanella e Davide Mongiovì . Ci congratuliamo con i colleghi neo promossi e con quelli confermati ringraziandoli per le enormi soddisfazioni che danno e daranno alla nostra sezione in giro per l’Italia”.

Ultima modifica: 4 luglio 2018