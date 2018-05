Arbitri di calcio: Una donna dirigerÃ  una gara di terza categoria

Dopo più di 20 anni la Sezione Aia di Agrigento vedrà esordire in Terza Categoria una donna: Floriana Lo Dico 18 anni di Canicattì infatti dirigerà la gara tra Vigata e Favara valevole per l’ultimo turno di campionato. Nella stessa giornata esordirà sempre in Terza Categoria il collega Calogero Milioto di Favara. Il presidente della sezione Aia di Agrigento, Gero Drago, il consiglio di sezione e tutti gli associati agrigentini si sono complimentati con i due arbitri che hanno fatto un ulteriore passo nella loro carriera.

Ultima modifica: 30 maggio 2018