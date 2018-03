Aragona: mostra personale dell’artista, Giovanni Rizzo

E’ stata inaugurata questo pomeriggio ad Aragona, presso l’ex Chiesa del Purgatorio, Cantieri Culturali “Ciro Cacciatore”, adibita a biblioteca comunale, la mostra personale dell’Artista, Giovanni Rizzo. Giovanni Rizzo, nasce ad Aragona, il 10 giugno 1957. Inizia a lavorare come imbianchino già alla tenera età di 10 anni e con il passare del tempo, migliora e perfeziona le varie tecniche lavorative e crea di sua fantasia nuovi effetti decorativi sulle pareti. Svolge questo mestiere per ben 23 anni, fino a quando negli anni ’90 viene assunto dal Comune di Aragona, inizialmente come operatore ecologico per poi essere distaccato presso l’Ufficio Tecnico. Dopo alcuni anni partecipa e vince il concorso “coordinatore squadra manutenzione”, compito che svolge tutt’oggi. In questo periodo continua la sua professione da imbianchino pitturando tutti gli edifici comunali: la sua vera passione, o il suo “Primo Amore”, infatti, è proprio la pittura. Ogni volta che gli si presentava un foglio bianco davanti, era d’istinto per lui fare qualche schizzo di pittura astratta, finchè un giorno la sua compagnia gli disse di iniziare a mettere in atto questa sua creatività su tela. Lui prese per scherzo questa proposta, comprò un telo bianco e iniziò a mettere in atto la sua fantasia. E tela dopo tela, capì di non poterne fare più a meno, migliorando ogni giorno di più e perfezionando le tecniche della cosiddetta “pittura astratta”.

Ultima modifica: 30 marzo 2018