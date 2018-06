Aragona: Asia Proto, vince la fascia nella 2^ tappa del concorso nazionale di bellezza femminile ” Miss Reginetta D’ Italia 2018″

il 21 giugno alle ore 21.00 presso il ristorante “Capotavola” Viale della Vittoria – Agrigento;

Viale della Vittoria – Agrigento; il 28 giugno alle ore 21.00 presso “Decanter” in Via Roma 99/101 – Porto Empedocle;

verranno fasciate altre due ragazze (una per ogni selezione)

Considerato il grande successo riscosso dal concorso nazionale in provincia di Agrigento, al fine di premiare più partecipanti possibile, è stato deciso che nel corso della semifinale che avrà luogo il prossimo 22 luglio alle ore 21.00 presso il “Metabirrificio Il Mangione” – C/da Modaccamo – Raffadali (AG) otterranno la fasciada Finalista Regionale 3 ragazze mentre alla Finale Provinciale che avrà luogo a Naro (AG) con il patrocinio del Comune, otterranno la fascia ulteriori 6 ragazze.

In totale verranno assegnate 13 fasce da Finalista Regionale in luogo delle 10 iniziali. Le finaliste regionali avranno accesso diretto alla Finale Regionale che avrà luogo Domenica 19 agosto prossimo a Marina di Ragusa (RG).

Nel corso della serata si sono esibiti artisti di spicco quali Tania Vinciguerra e Sonia Scarna per il canto nonché Simone, Miriam, Claudio e Alina della scuola di ballo Evolution Project, la celebre scuola diretta dai maestri Giovanni, Teresa e Giuseppe Licata, che con passione e determinazione allenano i propri allievi nelle danze liscio, standard e latini e con ottimi risultati affrontano le diverse competizioni regionali e nazionali in Fids.

Partner delle selezioni provinciali sono: Agrigento Oggi, Teleacras, Metabirrificio “Il Mangione”, Villa Majisa, Collina Belvedere di Aragona, Capotavola di Agrigento, Decanter Bistrot di Porto Empedocle, Esserbella di Maria Messinese per trucco e parrucco, Ikebana per gli addobbi floreali, Duo d’oro, Tipografia 13.8 per la fornitura di magliette e cappellini, Del Fur di Favara, ICIT Ascensori di Canicattì, Ansap di Dario Priolo e Dimensione Musica di Gianpaolo Arena.

Agrigento, 15 giugno 2018