Aquarius: il cardinale Montenegro: sconfitta della politica

“Credo che questa sia una sconfitta della politica che non sa gestire queste emergenze e prova a far rimbalzare la palla delle responsabilità mentre degli esseri umani rischiano. La politica dev’essere interessata al bene comune”; è il commento reso all’agenzia Ansa dal cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento e presidente della Caritas Italiana, sul caso della nave Aquarius, respinta dai porti italiani e infine accolta dalla Spagna con i suoi 629 profughi a bordo. “L’Europa deve prendere atto che nessuno può fermare questi flussi, che sono epocali, e non è chiudendo porti e rimbalzandosi le responsabilità che si troverà una soluzione”.

Ero straniero e non mi avete accolto

“Ero straniero e non mi avete accolto (Mt 25,43) #Aquarius”. È il tweet, con la frase dal Vangelo di Matteo, diffuso stamane dal cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. La frase è rivolta da Gesù a quelli che saranno i “maledetti, nel fuoco eterno” (mentre ai “benedetti” dice “ero straniero e mi avete accolto”).

Ultima modifica: 11 giugno 2018