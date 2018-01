Antonio Sepe scrive ai tifosi : grazie di tutto !

Antonio Sepe ha rescisso con l’Akragas per accasarsi al Catanzaro. Mentre è in viaggio per la Calabria ha diffuso una lettera messaggio ai tifosi dell’Akragas e alla società:

“Sono stati diciassette mesi fantastici, in cui abbiamo raggiunto risultati storici. La salvezza ottenuta contro il Melfi, nello spareggio play-out, sarà per me indimenticabile. Sono arrivato all’Akragas nell’estate del 2016 grazie a mister Di Napoli e dopo un periodo di prova ho firmato il mio primo contratto con un club professionistico italiano. Ad Agrigento ho conosciuto persone meravigliose che porterò sempre nel cuore: mi hanno insegnato tanto. Ringrazio la Società e i presidente Alessi e Giavarini per l’opportunità che mi hanno dato e per aver sempre creduto in me. Grazie a tutti i dirigenti, allo staff, dai mister ai fantastici fisioterapisti e magazzinieri. Grazie ai miei compagni di squadra, che per me sono stati una seconda famiglia: abbiamo condiviso emozioni fortissime. Grazie ai tifosi biancoazzurri, sempre molto vicini e passionali: nelle vittorie come nelle sconfitte. Auguro all’Akragas di ottenere il massimo in questa stagione, ovvero la permanenza in Serie C. Per sempre Forza Akragas!”

Ultima modifica: 12 gennaio 2018