Annalisa Cianchetti Ã¨ la candidata sindaca del M5S a Licata

LICATA. Sarà Annalisa Cianchetti la candidata a sindaco di Licata per il Movimento cinque stelle. Il meetup locale ha reso noto che è stata certificata la lista dei candidati al consiglio comunale per le elezioni amministrative di Licata del prossimo 10 giugno e la scelta per la candidatura a sindaco è caduta su Annalisa Cianchetti. Ispettore Capo della Polizia di Stato in quiescenza, Annalisa Cianchetti nasce a Ferrara nel 1967.

Di lei è stato detto: “Se è vero che si fa il proprio dovere non perché qualcuno ci dica grazie, ma per principio, per se stessi e per la propria dignità, in questo Annalisa è e sempre sarà un inconfutabile esempio”. Dal 2014 espleta attività di volontariato presso l’Associazione AISM- con sede a Favara- e si impegna nelle giornate di Raccolta Fondi Nazionale organizzate dalla stessa associazione e denominate: “la Mela di AISM e la Gardenia di AISM “, promuovendo- altresì- progetti di sensibilizzazione sul tema della disabilità e inclusione sociale, prestando particolare attenzione alla Sclerosi Multipla, con la finalità di educare i ragazzi al rispetto delle diversità, ai valori dell’uguaglianza e della solidarietà. Oggi Annalisa Cianchetti decide di fare ancora un passo avanti CON E PER I CITTADINI DELLA SUA AMATA LICATA, candidandosi come Sindaca del M5S per le elezioni amministrative 2018. Ad affiancarla nella squadra ci saranno: Fabio Amato, Marina Barbera, Mimmo Cuttaia e Dario Romano, in un rapporto di costante Fiducia con la comunità, con i singoli cittadini tutti. La fiducia che Annalisa, la squadra e tutto il gruppo desiderano non può- certamente- essere costruita con promesse utopistiche o programmi inattuabili, ma con l’esempio propinato dalle vite dei singoli cittadini e con scelte, appropriatamente valutate prima Insieme. Il programma elettorale è stato opportunamente pensato, ideato e cesellato sulla base delle esigenze dei cittadini, un programma di 10 punti in cui a parlare sono tante Voci, sono gli stessi cittadini che- con Annalisa, la squadra e il gruppo- si sono interrogati “molto più su cosa è necessario fare, per vivere una città normale”. Dunque 10 punti pragmatici e pensati, che prestano ascolto ai bisogni della comunità e non solo a rappresentarla. Niente politica clientelare o assistenziale: il M5S di Licata è pronto a portare avanti il proprio impegno perseverante verso il Miglioramento di Licata, con la ferma convinzione che la Politica sia Trasparenza e Partecipazione, più semplicemente la Politica è la Voce dell’intera Comunità.

Ultima modifica: 12 maggio 2018