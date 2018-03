“Anime in Scena” : allo Spazio Medinova di Farm Cultural Park le fotografie di Francesco Novara

Martedì 3 aprile, alle 18:30, presso lo Spazio Culturale Medinova del dottor Antonio Liotta, all’interno di Farm Cultural Park, sarà inaugurata la personale di fotografia di Francesco Novara dal titolo “Anime in Scena”. Si tratta di un percorso fotografico tratto dallo spettacolo di danza “Una stanza Viola” , in cui Simona Atzori, con i ballerini del Teatro Alla Scala di Milano Salvo Perdichizzi e Marco Messina, mettono in scena i sentimenti umani , raccontando con intrecci coreografici la vita, l’amore, le paure, l’animo umano messo a nudo in uno scatto. I danzatori sono stati immortalati durante le loro performance da Francesco Novara, che ha saputo mettere in luce la bellezza presente in ognuno di loro: una veloce ma intensa carrellata di espressioni, di sguardi intensi, di emozioni. Un’autentica passione per la fotografia che dura da trent’anni, Francesco Novara nasce nel 1968 ad Agrigento, dove tutt’ora vive e lavora. E’ organizzatore di numerosi eventi culturali nel territorio, presidente dell’Associazione culturale “Koinè”. Le sue foto sono state pubblicate su diverse testate , non solo locali ma anche nazionali, come il mensile “Cult”. Ha curato i cataloghi artistici di diversi pittori e scultori contemporanei. Ha girato il mondo come curatore artistico e promoter, da Tokyo a Montreal, da Boston a Parigi. Nei suoi scatti si scorge la passione per la luce, ora da ricercare, ora da scolpire, ora da creare. Si denota in lui la grande capacità di cogliere le espressioni umane, ma anche gli attimi irripetibili che solo la natura è capace di donare. Durante la serata interverrà il dottor Antonio Liotta , è previsto un intervento musicale con Space Drum di Giuseppe Marena.

