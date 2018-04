“Anime in scena” allo Spazio Medinova di Farm Cultural Park le fotografie di Francesco Novara”

MARTEDI’ 3 APRILE , alle 18:30, lo Spazio Culturale Medinova dell’omonima casa editrice del dottor Antonio Liotta, ha ospitato l’inaugurazione della personale di fotografia di Francesco Novara dal titolo “Anime in Scena”. Si tratta di un percorso fotografico tratto dallo spettacolo di danza “Una stanza Viola” , in cui Simona Atzori, con i ballerini del Teatro Alla Scala di Milano Salvo Perdichizzi e Marco Messina, mettono in scena i sentimenti umani , raccontando con intrecci coreografici la vita, l’amore, le paure, l’animo umano messo a nudo in uno scatto. Un nutrito pubblico di amanti dell’arte, della bellezza e della cultura ha preso parte alla interessante presentazione del lavoro fotografico di Francesco Novara. La giornalista e scrittrice Daniela Spalanca ha moderato il dibattito, introducendo gli interventi di Giada Attanasio, del dottor Antonio Liotta e di Francesco Novara. La serata è stata arricchita dagli originali interventi musicali di Giuseppe Marena con lo space Drum, particolare e raro strumento a percussione . La mostra sarà visitabile presso la spazio culturale Medinova di Farm Cultural Park, in cortile Bentivegna a Favara, fino al 26 aprile.

Ultima modifica: 4 aprile 2018