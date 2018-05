Animali ammassati: multato trasportatore di ovini a Montallegro

MONTALLEGRO. Nell’ambito degli ordinari servizi di vigilanza stradale, un equipaggio della Sezione di polizia stradale impegnato lungo la statale 115, al km 151 territorio del Comune di Montallegro, fermava un veicolo che stava effettuando il trasporto di 26 ovini con destinazione mattatoio sito nel Comune di Villabate.

Il trasporto veniva effettuato da una azienda di Palermo, che aveva in precedenza caricato gli animali a Realmonte.

Gli agenti operanti accertavano varie violazioni, per un totale di circa 3.600 euro di sanzioni, contestate al trasportatore; in particolare veniva accertato una incompleta redazione della documentazione, che il vano di carico del veicolo non era idoneo al trasporto, con gli animali ammassati e impossibilitati a mantenere una posizione eretta, con conseguente sofferenza degli stessi.

Ultima modifica: 25 maggio 2018