Andria – Akragas , ecco la probabile formazione

Si disputerà domani pomeriggio (08 aprile 2017) alle ore 16.30 la sfida esterna tra Andria e Akragas. I biancazzurri, si ritrovano con cinque giocatori non convocati, a causa di infortuni o squalifiche. Si dovrebbe optare per il 3-5-2. In porta Vono, in difesa Mileto-Pisani e Danese. A centrocampo Saitta, Navas, Bramati, Zibert e Pastore. Davanti Moreo affiancato da Dammacco oppure Camarà.

PROBABILE FORMAZIONE 3-5-2:

VONO, MILETO, PISANI, DANESE, SAITTA, NAVAS, BRAMATI, ZIBERT, PASTORE, DAMMACCO, MOREO.

GLI ALTRI ATLETI DISPONIBILI:

Lo Monaco, Raucci, Ioio, Canale, Caternicchia, Giulio Giorgio, Minacori e Camarà.

INDISPONIBILI:

Gjuci (infortunato)

Carrotta (infortunato)

Petrucci (infortunato)

Scrugli (squalificato)

Sanseverino (squalificato).

Di Alessandro Provenzano (TIFOSO dell’AKRAGAS)

Ultima modifica: 7 aprile 2018