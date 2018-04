Ancora in coma il 19enne di Menfi ferito in un incidente stradale

AGRIGENTO. E’ ancora ricoverato, in coma il giovane di 19 anni, di Menfi, rimasto coinvolto in un incidente stradale che verificato lungo la provinciale che collega la città con la fondovalle per Palermo.

Con il ragazzo, sulla sua auto, viaggiavano anche due amiche che, fortunatamente, seppur ferite, non destano preoccupazione. Il ragazzo è ricoverato presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo, presso il reparto di Rianimazione, ha subito un intervento alla testa, ed è in coma profondo. Le sue condizioni sono critiche.

Ultima modifica: 4 aprile 2018