Anche i turisti “sporcano” Agrigento: multato un bresciano “lanciatore seriale”

AGRIGENTO. Gli agenti della polizia municipale quando, nella serata di giovedì, hanno sorpreso – nel quartiere balneare di San Leone – un turista di Brescia mentre abbandonava rifiuti. Anche il turista – esattamente per come è stato già fatto e per come continuerà ad essere fatto nei confronti degli agrigentini – è stato sanzionato. Pure lui dovrà pagare ben 600 euro. I controlli della polizia municipale di Agrigento, che è coordinata dal comandante Gaetano Di Giovanni, non si fermano e vengono realizzati sia in centro che nei quartieri periferici.

Grazie ad una telecamera, in via Salvatore Campo, i vigili urbani hanno «pizzicato» l’ennesimo «lanciatore seriale». Si tratta di un’automobilista che senza badarci più di tanto si è avvicinato all’area dove ci sono tantissimi rifiuti – una vera e propria discarica a cielo aperto – e, dal finestrino dell’auto, ha lanciato un sacchetto di immondizia. L’automobilista è stato, naturalmente, già identificato e anche a lui – un agrigentino in questo caso – è stata elevata la «salatissima» multa da 600 euro. Nonostante gli forzi della polizia municipale – che utilizzano telecamere e fotocamere, ma realizzano anche delle mirate ispezioni – sembra essere proprio dura a morire l’abitudine di alcuni incivili. Incivili che trasformano il centro cittadino, così come le periferie, in immondezzai. Ma i controlli per scovarli e multarli vanno avanti.

Ultima modifica: 7 luglio 2018