Anastasi stende l’Akragas, biancazzurri matematicamente retrocessi

Dopo appena tre stagioni, l’ultima della quale disastrosa, l’Akragas ritorna messamente in D, retrocessa matematicamente con tre giornate di anticipo, in un campionato in cui ne scendeva una sola.

Il “De Simone” di Siracusa è stato ancora una volta fatale per l’Akragas, che contro la Virtus Francavilla, per la gara valevole per la 33^ giornata di Serie C girone C, ha dovuto ancora una volta soccombere.

Una retrocessione figlia di una pessima gestione a cominciare dalle scelte tecniche fino a quelle societarie. Sull’Akragas ha pesato soprattutto l’esilio a Siracusa.

Akragas-V. Francavilla 0-1: 6′ Anastasi

IL TABELLINO:

AKRAGAS (4-3-1-2): Vono; Scrugli (88′ Petrucci), Ioio, Danese, Pastore; Carrotta (78′ Bramati), Sanseverino, Navas (56′ Saita); Zibert; Dammacco (56′ Camarà), Moreo. A disp.: Lo Monaco, Moncada, Raucci, Pisani, Canale, Caternicchia, Giorgio, Minacori. All. Criaco.

FRANCAVILLA (3-5-2): Albertazzi; Maccarrone, Prestia, Agostinone; Triarico (88′ Pino), Monaco, Sicurella, Biason (73′ Folorunsho), Albertini; Anastasi (73′ Rossetti), Partipilo (88′ Madonia). A disp.: Scarafile, Saloni, De Toma, Sbampato, Demoleon, Lugo Martinez, Mastropietro, Parigi. All. D’Agostino.

ARBITRO: Acanfora di Castellammare di Stabia (Valletta-Bertelli).

MARCATORI: 6′ Anastasi

NOTE: ammoniti Scrugli, Navas, Biason, Zibert

Ultima modifica: 31 marzo 2018