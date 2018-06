Amministrative Sicilia, Gallo e Giambrone (Forza Italia): “Successo elettorale”

Il vice coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Riccardo Gallo, e il coordinatore provinciale di Agrigento, Vincenzo Giambrone, esprimono “vivo apprezzamento a seguito del risultato elettorale di Forza Italia in Sicilia, e, in genere, della coalizione di centrodestra, in occasione delle elezioni amministrative del 10 giugno”.

“Il centrodestra – aggiungono gli onorevoli Gallo e Giambrone – vince e si radica ancora di più nel territorio e nelle amministrazioni comunali. A Catania al primo turno è stato eletto il nostro candidato sindaco Salvo Pogliese, che ha doppiato il sindaco uscente del centrosinistra Enzo Bianco. A Messina il candidato del centrodestra Placido Bramanti è al ballottaggio. E così anche a Siracusa con il candidato sindaco del centrodestra Ezechia Reale, e a Ragusa con il candidato di centrodestra, Giuseppe Cassì. E poi altrettanto gratificante è il risultato elettorale in parecchi Comuni agrigentini al voto, tra cui spicca la vittoria al primo turno, con ampio margine, del nostro candidato Pino Galanti. Intendiamo pertanto perseguire lungo il tracciato vincente dell’unità e della compattezza del centrodestra, uno schieramento ormai di governo, sia a Roma che a Palermo, ritenuto affidabile dal voto libero e democratico degli italiani e dei siciliani. A noi incombe il dovere di non deluderli, e non li deluderemo”.

Ultima modifica: 11 giugno 2018