Altro sindaco nel mirino: incendiata a Delia l’auto di Gianfilippo Bancheri

DELIA. A fuoco nella notte l’auto di Gianfilippo Bancheri, sindaco di Delia. L’incendio è avvenuto intorno a mezzanotte in viale Luigi Russo, i malviventi hanno appiccato le fiamme alla vettura del primo cittadino per poi darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Bancheri, 36 anni, e in procinto di ricandidarsi era stato eletto con la lista “Impegno deliano Bancheri sindaco”.

Nei giorni scorsi era stata il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, a ricevere una macabra intimidazione: davanti al cancello di casa sua è stata trovata una testa di mucca mozzata e in stato di decomposizione. A Ribera è stato invece individuato e denunciato un trentaduenne del luogo che avrebbe distrutto i fanali dell’auto del sindaco Carmelo Pace. La vettura era stata danneggiata mentre era in sosta davanti il palazzo comunale in Corso Umberto I, lo scorso 3 maggio.

LA SOLIDARIETA’ DELL’ANCI

Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di AnciSicilia, hanno espresso la loro solidarietà al sindaco della cittadina nissena: “Esprimiamo la massima solidarietà a Gianfilippo Bancheri, sindaco di Delia per l’atto intimidatorio perpetrato ai suoi danni la notte scorsa”.

SOLIDARIETA’ DEL SINDACO DI CANICATTI’ ETTORE DI VENTURA

Ancora un attestato di incondizionata solidarietà per un vile atto di intimidazione nei confronti di un Sindaco. Il Sindaco Ettore Di Ventura e l’intera Giunta Comunale manifestano profondo sdegno per il grave atto delinquenziale ai danni del Primo Cittadino di Delia, Gianfilippo Bancheri ed esprimono la loro sincera vicinanza. “Nell’auspicare che venga fatta chiarezza, al più presto, sul ripugnante episodio accaduto all’amico Gianfilippo – commenta il Sindaco Di Ventura – chiediamo alle Istituzioni interventi certi e non solo solidarietà”

SOLIDARIETA’ A BANCHERI ANCHE DA IVAN PACI

Solidarietà al sindaco di Delia anche da Ivan Paci. “Conoscendolo – dice Paci – sono sicuro che continuerà il suo impegno politico a servizio della comunità di Delia”. Bancheri, in scadenza di mandato ha già annunciato la sua intenzione di ricandidarsi alla carica di primo cittadino del piccolo comune nisseno.

SOLIDARIETA’ A BANCHERI DAL SINDACO DI NARO

Appresa la notizia dell’atto intimidatorio nei confronti di Gianfilippo Bancheri, Sindaco di Delia, non posso che esprimere la più risoluta condanna per la viltà dimostrata dagli attentatori. Nel manifestare la mia incondizionata solidarietà e sincera vicinanza a Gianfilippo Bancheri, lo invito a proseguire nella sua azione politica e amministrativa e nel suo cammino di legalità , continuando a produrre risultati significativi per la comunità da egli governata. A nome mio personale, della Giunta, del Consiglio Comunale e della Comunità di Naro, auspico che fatti del genere non abbiano più a verificarsi e rinnovo i sensi di stima più sincera nei confronti del collega di Delia che ha tanto dato per la sua Comunità, consentendone in modo visibile lo sviluppo e il miglioramento della qualità della vita.

