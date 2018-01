Altra bufera giudiziaria su Girgenti Acque, 73 indagati

Nuova bufera giudiziaria su Girgenti Acque, 73 indagati

Sono in tutto 73 gli indagati a cui oggi carabinieri e guardia di finanza hanno notificato l’avviso di proroga delle indagini firmato dai pubblici ministeri Salvatore Vella, Alessandra Russo e Paola Vetro: ci sono politici, avvocati, giornalisti (le indagini – che vanno in data antecedente e sino all’aprile 2017, dovrebbero riguardare anche il giornale Grandangolo) ed amministratori o ex di Girgenti Acque tra cui Marco Campione. Le accuse ipotizzate – legate alle assunzioni a Girgenti Acque – sono quelle di associazione a delinquere, corruzione, truffa, riciclaggio e false comunicazioni sociali e voto di scambio. Tra i nomi degli indagati ci sarebbero anche quelli del Prefetto di Agrigento, Nicola Diomede e alcuni giornalisti .

Ultima modifica: 17 gennaio 2018