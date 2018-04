Alternativa Popolare “scarsa attenzione e controllo sulle transenne e delimitatori”

AGRIGENTO. Il gruppo consiliare di Alternativa Popolare prende posizione in merito all’utilizzo dei sistemi di delimitazione del traffico veicolare e pedonale:

“E’ assurdo in Città non ci sia una vigilanza sull’utilizzo dei sistemi di delimitazione del traffico veicolare e pedonale come le transenne, ci sono casi di transenne installate a seguito di interventi di manutenzione stradale, condotte idriche, o di altra natura, ma che non vengono mai rimosse senza alcun motivo. Stanno mesi e mesi li immobili, ma la loro presenza, viene percepita sia da chi si trova a guidare il proprio veicolo e sia dai residenti che vedono queste strutture posate li quasi come degli arredi urbani. Un Caso lampante è il delimitatore con tanto di transenne e cartello che da mesi riposa nell’incrocio di Viale dei Giardini a San Leone, da tantissimo tempo installato senza averne più motivo. L’ennesimo invito che facciamo al Sindaco Firetto è quello di essere attento e vigile su questo oramai fenomeno, a meno che non c’è in programma la realizzazione del progetto che lo stesso Sindaco aveva presentato durante la sua campagna elettorale nel 2015, in cui San Leone veniva rappresentata come doveva a diventare una volta eletto e quindi le transenne serviranno per limitare il cantiere dei lavori, ma ad oggi ci sembra che sia rimasta una delle tante favole dell’Amministrazione.”

Ultima modifica: 23 aprile 2018