Alternanza scuola lavoro facendo lâ€™arbitro di calcio .

Alternanza scuola lavoro ?

Basta fare l’arbitro di calcio.

Contattaci all’indirizzo mail agrigento@aia-figc.it ti forniremo tutte le informazioni necessarie .

Gli arbitri di calcio con terzietà al servizio del calcio, diffondono anche regole e cultura.

L’intesa, concretizzata con la sottoscrizione del protocollo e supportata da un accordo del MIUR, parte dalla considerazione che la formazione svolta dall’Associazione Italiana Arbitri non è soltanto di carattere tecnico, ma ha evidenti finalità educative. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’attenzione degli studenti sulla figura dell’arbitro di calcio e sulla sua attività come esempio concreto di osservanza delle regole di convivenza civile ha dichiarato il Presidente dell’AiA agrigentina Gero Drago .

I percorsi didattici delineati nel protocollo si preannunciano trasversali alle discipline come supporto efficace per una didattica orientata all’educazione alla legalità ed all’esercizio della cittadinanza. Infatti, le regole del calcio, la pratica sportiva calcistica e l’educazione allo sport sono riconosciuti come mezzo ed opportunità per educare ai valori di convivenza civile.

“L’Associazione arbitri – dichiara il Presidente Drago – si propone di impartire agli studenti una formazione fondata sul diritto, sul rispetto delle regole, sull’ETICA , sull’operare insieme per contrastare il deprecabile fenomeno dell’intolleranza e della violenza negli stadi.Ringraziamo il Presidente Marcello Nicchi che ha avuto la lungimiranza di coinvolgere il MIUR in tale iniziativa e di dare a tanti studenti la possibilità di conoscere il nostro magnifico mondo .”

Ultima modifica: 26 luglio 2018