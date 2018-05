AGRIGENTO. Pugno duro della polizia municipale di Agrigento contro i parcheggiatori “abusivi”.

Le pattuglie della municipale hanno bloccato tre persone in piazza Caratozzolo e due in via Nettuno, intenti a gestire alcune aree destinate alla sosta.

I parcheggiatori abusivi sono stati identificati e deferiti all’autorità giudiziaria. Ed allontanati dai luoghi in cui sono stati scoperti.

Ultima modifica: 27 maggio 2018