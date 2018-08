All’Aquaselz il primo torneo del San Leone beach volley organizzato dal Csi

AGRIGENTO. Il Centro Sportivo Italiano, organizza i prossimi 19 e 20 agosto, presso il lido Aquaselz di San Leone, la prima edizione del “San Leone Beach Volley”. Tre tornei (2×2 maschile, 2×2 femminile e 4×4 under 16) con formula all’italiana.

Previste medaglie e premi per i primi 3 classificati. Al termine prevista la degustazione di prodotti tipici. Sarà possibile iscriversi nei giorni del 17 e 18 agosto.

“L’evento – spiega Giuseppe Messina, responsabile provinciale del CSI – ha principalmente una valenza aggregativa ed educativa e mira a migliorare lo stile di vita. Il CSI – prosegue Messina – con il Ministero della Salute aderisce ad campagna di promozione degli stili di vita salutari dove lo sport è un mezzo essenziale per il mantenimento e miglioramento delle capacità psicofisiche.

Da anni lavoriamo per divulgare con professionalità le buone pratiche della promozione sportiva. Con l’occasione lanciamo un invito al tutte le società professioniste e non, a sedersi già da subito un tavolo prendendo spunto che da un dato fondamentale: più attività sportiva si somministra ai ragazzi e più alto e il miglioramento psico fisico. Quindi a settembre siamo pronti ad lanciare assieme a tutte quelle società che hanno a cuore la crescita sana dei ragazzi altre interessanti iniziative” conclude Messina che per l’occasione sarà coadiuvato da Antonio Marchetta, collaboratore “area Pallavolo” del CSI.

Ultima modifica: 11 agosto 2018