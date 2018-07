Alla Valle dei Templi la rassegna teatrale “Ciascuno a suo modo”

AGRIGENTO. Dal 29 al 31 luglio, il ricco cartellone estivo della Valle dei Templi di Agrigento, curato da Marco Savatteri per Coopculture, con i suoi protagonisti di prestigio quali Elisabetta Pozzi, Sebastiano Lo Monaco, Giusi Cataldo, Gaetano Aronica, i fratelli Mancuso, Brunori Sas e OMA, solo per citarne alcuni, vedrà in scena, sotto la suggestiva cornice del Tempio di Giunone, anche sei interessanti realtà artistiche locali, con la mini rassegna teatrale dal titolo “Ciascuno a suo modo”. Ecco gli appuntamenti previsti:

DOMENICA 29 LUGLIO:

– 1° spettacolo: Associazione Culturale I sognatori – “Si fussi re”, commedia brillante di Pino Giambrone, per la regia di Giovanna Messina, con Gero Ferlisi, Giusy Alaimo, Carmela Rita Moncada, Massimo Agozzino, Pippo Alvaro, Susy Indelicato, Salvatore Moncada, Franco Curto, Donatella Giannettino, Lillo Carbone, M. Edoardo Montalbano, Pino Ravanà, Sabrina Scozzari. Consulenza musicale e partecipazione dei maestri Gigi Finistrella, Davide Li Causi, Gianni Bracceri, Peppe Ciotta, Lillo Russo.

– 2° spettacolo: Associazione Teatrale Arcobaleno – “1, 2, 3, Rintocchi di follia”, atto unico di e per la regia di Antonella Morreale, con Laura Pompeo, Totò Costanza, Giovanna Dominici, Zaira Picone, Lia Cipolla.

LUNEDÌ 30 LUGLIO:

– 1° spettacolo: Gruppo Teatrale Caos – “Non è vero ma ci credo”, commedia in tre atti di Peppino De Filippo, per la regia di Renato Terranova, con Enzo Minaldi, Alessandro Cutaia, Giusy Collura, Melinda Castronovo, Annalisa Di Salvo, Elisa La Rocca, Giovanni Butera, Totò Cutaia, Mariapia Zerilli.

– 2° spettacolo: Ciak Donna – “Vorrei che fosse amore…viaggio tra musica e parole”, recital per la regia di Gemma Amico e Ninetta Mazzarella, con Rita Lupo, Gery Cuffaro, Giusi Carreca. Video Mario Mannino.

MARTEDÌ 31 LUGLIO

– 1° spettacolo: Associazione Culturale TeatrAnima/TeatrAnimaLab Agrigento – “Il Mostro”, pièce teatrale tratta da “Ferite a morte” di Serena Dandini, per la regia di Salvatore Di Salvo, con Ida Agnello, Rita Balistreri, Giulia Castro, Antonella Danile, Alessia Di Santo, Zaira Picone, Consilia Quaranta, Giusi Urso, e con Claudia Frenda, Federica Piazza, Salvo Preti, Giacomo Tortorici ed i ballerini di tango Celsa Vetro e Massimiliano Vassallo. Introduce la pièce la Dr.ssa Paola Caruso, psicoterapeuta.

– 2° spettacolo: “La donna dell’uomo dal fiore in bocca ” – Atto unico di e per la regia di Simona Natalello, con Lina Gueli, Andrea Alletto, Michele Di Bernardo.

Inizio 1° spettacolo ore 20:30* – Inizio 2° spettacolo ore 22:00*

Biglietto singola serata (2 spettacoli): 12 €

Abbonamento rassegna (6 spettacoli): 20 €

Info biglietti e prenotazioni: – 0922 1839996 info@coopculture.it – www.coopculture.it

Ultima modifica: 21 luglio 2018