Alla SEAP Pallavolo Aragona il premio “Antonio Barbagallo”

Sarà assegnato anche alla Seap Pallavolo Aragona, nella sezione sportiva, il prestigioso e ambito “Premio Antonio Barbagallo 2018”, padre fondatore dell’Asd Pallavolo Roomy Catania e promotore di molte iniziative che hanno lasciato il segno tra i giovani.

La cerimonia di consegna si svolgerà a Catania il prossimo 6 settembre, presso il Cortile Platamone – Palazzo della Cultura, in via Vittorio Emanuele, alle ore 19.45.

La Seap Pallavolo Aragona riceverà il riconoscimento non solo per la promozione in B2 ma anche per l’ottimo lavoro svolto durante gli anni di attività sportiva e agonistica.

Il club del Presidente Nino Di Giacomo ha già ricevuto il premio “Antonio Barbagallo” nel 2003 per la storica promozione in serie A2.

Ultima modifica: 26 luglio 2018