Alla scoperta dei litorali: il progetto scuola – lavoro di MareAmico e Martin Luter King

FAVARA. L’associazione ambientalista Mareamico di Agrigento e il liceo Martin Luter King di Favara stanno realizzando il progetto di alternanza scuola lavoro denominato ” Alla scoperta dei litorali”. Il progetto consiste nel far conoscere ai 52 alunni selezionati l’importanza della tutela ambientale mediante la conoscenza delle piante presenti nel nostro litorale e nel retroduna, grazie all’impegno dell’esperta in botanica di Mareamico – Adriana Bennardo. Queste nozioni teoriche e pratiche serviranno per far nascere agli studenti una coscienza ambientalista e di rispetto della natura e nel contempo dare loro una nuova prospettiva lavorativa nel settore della ricerca scientifica.

Ultima modifica: 29 marzo 2018