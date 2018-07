Alla ricerca dell’autobotte nella piazza fantasma: Agpuntoeacapo “smaschera” Girgenti acque

AGRIGENTO. Alla ricerca dell’autobotte. Alcuni cittadini, curiosi ed esasperati alo stesso tempo, hanno voluto verificare le informazioni rese in un comunicato stampa (che la nostra redazione ha riportato integralmente) relative ad un servizio sostitutivo di approvvigionamento idrico con autobotte.

L’iniziativa di Mario Aversa, amministratore del gruppo facebook agrigentopuntoeacapo, ha fatto emergere che non solo non esiste Piazza Matteotti (come da comunicato di Girgenti acque), ma allo stesso modo nessuna autobotte è stata vista per le strade della città.

“Girgenti Acque garantirà il servizio di approvvigionamento sostitutivo a mezzo autobotte ai servizi pubblici essenziali. Inoltre a partire da oggi, 21.07.2018, sino a cessato bisogno, stazionerà in#Piazza #Matteotti, un’autobotte per l’approvvigionamento dell’acqua potabile, a servizio degli utenti del centro storico.” Quello che precede è uno stralcio di un comunicato di Girgenti acque agli utenti agrigentini!

Ora, non è per essere i soliti polemici e #camurrusi come il mio amico Emanuele Lo Vato ma – scrive Mario Aversa, vorrei suggerire all’addetto stampa della società, quantomeno, di documentarsi bene sulla TOPONOMASTICA AGRIGENTINA!

Non è possibile che i cittadini (come quello in foto) avi di sta matina che cercano la PIAZZA MATTEOTTI senza alcun risultato…se non quello di essere rimasti con i bidoni vuoti dato che nemmeno in piazza Plebis Rea (Bibbirria) o se vogliamo, in Piazzale BELVEDERE DON BOSCO stamattina, di AUTOBOTTE non vi era nemmeno l’ombra.

Gli utenti del centro storico (non) ringraziano.

Ultima modifica: 22 luglio 2018