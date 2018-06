SCIACCA. Incidente stradale nella notte nella zona di San Marco a Sciacca. Un’Alfa 155 per cause in corso di accertamento è finita fuori strada intorno alle 3 di notte sulla via principale dell’area periferica della città, capovolgendosi.

L’uomo alla guida, un 47enne di Menfi, per fortuna è rimasto ferito in modo lieve. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento saccense ed i carabinieri.

Ultima modifica: 18 giugno 2018