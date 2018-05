Aldo Mucci scrive un libro: “Il profumo della Giustizia”

“Il Profumo della Giustizia” è il titolo del libro scritto da Aldo Mucci,edito da Wikimedia Foundation Inc. (San Francisco California -USA) Una raccolta accurata di biografie analitiche di tutori della legge,uccisi dalla mafia.

Il libro vuole essere una testimonianza di coraggio,un simbolo e un monito a non dimenticare,a non abbassare la guardia.Il nostro deve essere un impegno quotidiano per una legalità non solo formale e a una giustizia sostanziale, contro le organizzazioni criminali.Ricordare gli uomini,magistrati,poliziotti, carabinieri,vessilli della Giustizia, uccisi dalle mafie deve essere per noi memoria che si fa manifesta nel nostro agire di ogni giorno e nelle scelte concrete in tutti i campi, come cittadini e come istituzioni. C’è una domanda di giustizia ancora non soddisfatta. Per questo siamo tenuti a difendere la memoria, a coltivarla, a perpetuarla. La memoria non è data per sempre.

Il libro è dedicato alla memoria del piccolo Claudio Domino,ucciso nel 1986 a soli 11 anni dalla mafia.Rivolgo un caro abbraccio al papà Ninni.

