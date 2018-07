Al saggio spettacolo della Fit Ballet Performance applausi, emozione e bravura

La Fit Ballet Performance della Prof. Giovanna Di Maria anche quest’anno in scena al Teatro Pirandello di Agrigento per un altro saggio spettacolo di fine anno accademico diretto dall’insegnante Paola Vaianella. Come di consueto, un numerosissimo pubblico ha assistito alla serata con grande partecipazione e calore. Sono stati infatti tantissimi gli applausi per i bravissimi e meritevoli allievi che hanno mostrato tutta la bravura dal punto di vista artistico e anche di essere seguiti con attenzione e passione.

Un susseguirsi di accurate coreografie- dal classico, al moderno, contemporaneo, hip hop ed una piccola parentesi di ginnastica artistica- dove l’unico fattore comune è stata la professionalità. Quella della maestra e coreografa Paola Vaianella che ha come sempre diretto tutto lo spettacolo senza tralasciare nessun aspetto.

Ad aprire la serata il classico, con il più antico balletto rimasto in repertorio: “La Fille Mal Gardee”. A seguire, spazio al movimento con coreografie delle altre diverse discipline fino ad un gran finale emozionante con effetti di luci in simbiosi con la musica e le movenze.

A collaborare con la Fit Ballet Performance anche gli insegnanti Morena Bonnici ed Eleonora Scalia per l’hip hop, Sebastiano Borzì e Katia Salvo per il contemporaneo, Marika Alongi per la ginnastica artistica che ritorna all’interno della palestra ed infine l’assistente Salvo Cappello.

Non sono anche mancati momenti dedicati in particolare all’importanza della danza classica nei suoi diversi aspetti e come “mamma” e base di tutte le discipline. Sono state menzionate considerazioni dell’etoile Carla Fracci che proprio alcuni allievi della scuola hanno potuto conoscere personalmente nel corso di uno stage.

E i giovani ballerini della scuola di danza favarese ricevono continua formazione anche attraverso la partecipazione appunto a stage. Oltre a quello con l’icona della danza, Fracci, da ricordare quello che ha riscosso successo col ballerino professionista Fabrizio Prolli, organizzato dalla stessa Performance, e due stage con la maestra Sabrina Stivala con successivi esami di classico per il gruppo medio e dei grandi. E poi la presenza come corpo di ballo in manifestazioni locali come Premio Buttitta e Mimosa D’Oro.

L’intento dell’insegnante Vaianella è quello di inculcare ai propri allievi l’arte della danza intesa come disciplina. Ha tutte le carte in regola per farlo in quanto ha una grande preparazione alle spalle. Ha raggiunto l’ottavo livello a seguito di esami di danza classica, ha conseguito il diploma di modern jazz e ha frequentato numerosi stage con professionisti di fama internazionale. Per non parlare poi dei corsi formativi come quello sull’hip hop, sulla didattica nella metodologia dell’insegnamento della danza classica, sul giocodanza ed in ultimo il corso “Progressing European Tecnology” a Cesena.

Dunque un bilancio più che positivo per una realtà, guidata da più di 20 anni dall’instancabile ed apprezzata Prof. Giovanna Di Maria, che propone, oltre alla danza, anche altre attività sempre affidate a validi collaboratori come è nel suo stile.

