Si terrà al Dioscuri Bay Palace (San Leone)il casting Moda&Cinema con selezionatori ufficiali delle più importanti organizzazioni della Sicilia.

Il 17 Maggio dalle ore 15.30 alle ore 19.00 ci saranno casting per moda bimbo dai 4 ai 13 anni, casting per modelle e modelli dai 14 ai 26 anni d’età e casting per Cinema dai 3 ai 30 anni d’età.

Per partecipare al casting e pre iscrizione inviare foto profilo nome cognome età recapito telefonico e città di residenza a info@salvatoredibetta.com

Media Partner: Medianetlab.

Ultima modifica: 11 maggio 2018