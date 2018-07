Al città dei Templi Andreas: il ballerino dal “cuore grande”

Il professionista ha incontrato i fans firmando le copie del suo libro. E’ stato pure giudice nelle esibizioni delle scuole di danze.

L’estate a Città di Templi è ricca di appuntamenti. Luglio è stato il mese delle emozioni, con appuntamenti imperdibili per grandi e piccini. Tra i diversi appuntamenti , in ultimo, quello con Andreas Muller, vincitore della sedicesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Andreas, che oggi è ballerino professionista del programma, al Città dei Templi è stato giudice di tante gare tra scuole di danza del territorio ed è stato disponibile per foto con i fans. Molta gente è arrivata munita del suo libro autobiografico, e oltre a tanti teenagers a far la fila per Andreas c’erano tante mamme e insegnanti delle scuole di danza con i loro allievi che da sempre apprezzano l’umiltà del ballerino professionista. Ha iniziato a danzare a quindici anni per passione, spinto dall’affetto del fratellino disabile che lo ha sempre sostenuto. Questa era la sua terza volta ad «Amici»: il primo tentativo è avvenuto nel 2014, partecipando ai casting senza ottenere pero’ un posto. Nel suo libro, ” I SOGNI NON SONO NUVOLE” , si racconta con l’obiettivo di trasmettere la speranza e la fiducia di chi, pur essendo ancora all’inizio, ha imparato il potere dell’umiltà.

A condurre l’evento, con garbo ed eleganza, l’instancabile Angelo Palermo che ha posto anche delle domande al ballerino che ha risposto sempre con molta umiltà, professionalità e fermezza.

Inoltre dal 4 agosto al 2 settembre, tanti eventi vi aspettano al centro, per passare insieme un’estate strepitosa! Ogni appuntamento avrà inizio a partire dalle ore 19.00.

Calendario eventi

4 agosto: esibizione scuola di canto Palladium

5 agosto: esibizione scuola di canto Circuiti Sonori

11 agosto: estatissima 2018, Kunta Kanta e Carlo Kaneba

12 agosto: musical

17 agosto: Toti & Totino Show

18 agosto: serata caraibica

19 agosto: parco letterario L.Pirandello e Compagnia Popolare Kasemu in ‘Sicilia terra di focu e d’amuri’, di Francesco M.Naccari e Filippo Lo Brutto.

25-26 agosto: esibizione scuola di ballo Evolution Project

1 settembre: Cabaret Ernesto Maria Ponte

2 settembre: Degustazione

Foto & Testo

Calogero Longo

Ultima modifica: 24 luglio 2018