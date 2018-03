Akragas – Virtus Francavilla, ecco la probabile formazione dei biancoazzurri

Si giocherà oggi pomeriggio al De Simone di Siracusa, alle ore 14.30, la gara “interna” tra Akragas e Virtus Francavilla. La gara che è valevole per la giornata numero trentatré, serve a poco per l’Akragas in termini numerici e di classifica, vista la situazione ormai nota a tutti, ma bisognerà comunque giocarla al massimo delle forse mentali e fisiche, per cercare di concludere in maniera più dignitosa possibile questo campionato, per onorare la maglia e per far capire agli avversari che nonostante tutto contro l’Akragas non si vince facile. Il mister Leo Criaco per la partita di oggi sembra intenzionato a riproporre il 3-5-2, molto simile a quello delle scorse partite. In porta Vono, il trio difensivo con Scrugli, Ioio e Danese. A centrocampo Carrotta e Pastore sulle corsie mentre Navas e Sanseverino a fare gli interni. Zibert sarà il “play”, un ruolo nuovo che però lo rende più partecipe alla manovra. In attacco Dammacco e Moreo. Potrebbe esserci spazio anche per Camarà. Da evidenziare anche la convocazione dei giovanissimi Vincenzo Moncada, portiere classe 2000 e di Giulio Giorgio, classe 2002 di ruolo centrocampista. PROBABILE FORMAZIONE 3-5-2: VONO, SCRUGLI, DANESE, IOIO, CARROTTA, NAVAS, ZIBERT, SANSEVERINO, PASTORE, DAMMACCO, MOREO.

Alessandro Provenzano (TIFOSO dell’AKRAGAS)

Ultima modifica: 31 marzo 2018