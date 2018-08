Akragas, Vella rinuncia. C’Ã¨ ancora Nucilli

L’Olimpica Akragas non parteciperà alla Coppa Italia di Promozione per motivi organizzativi ed economici. L’imprenditore agrigentino Angelo Vella, scrive Tele Studio 98 non rileva il club per motivi personali. Sempre secondo l’emittente tv, si fa avanti l’imprenditore romano Alessandro Nucilli che conferma i primi contatti con l’assessore allo Sport del comune di Agrigento, Giovanni Amico. Potrebbe essere lui il nuovo patron del Gigante.

Ultima modifica: 29 agosto 2018