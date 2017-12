Una cordata d’imprenditori iraniani sarebbe interessata all’acquisto dell’Akragas. A riportare la notizia è il Giornale di Sicilia che parla di un incontro fissato per i primi giorni del 2018 per valutare la concretezza degli uomini d’affari in questione dov’è presente anche un italiano.

Ultima modifica: 27 dicembre 2017