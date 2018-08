Akragas, spunta il nome di Angelo Vella

L’amore per l’Akragas potrebbe spingere l’imprenditore Angelo Vella a tornare. Si lavora in queste ore per costituire la nuova società. Dopo le dimissioni di Amico e Filippazzo sarebbero in corso delle riunioni per perfezionare il tutto.

“Sono stato chiamato in causa – dice Angelo Vella al nostro giornale – l’amore per l’Akragas è tanto, ma richiede altrettanto impegno, devo valutare con calma ma presto scioglierò ogni riserva”.

Lo scopo è quello di poter dare un futuro alla squadra di calcio della città. Per Vella, che in questa avventura sarebbe affiancato da altri imprenditori (la cui entrata è legata alla sua scelta), si tratterebbe di un ritorno, un ultimo tentativo per salvare il calcio ad Agrigento.

Nelle scorse ore, si erano dimessi prima l’assessore Giovanni Amico e poi il suo vice Francesco Filippazzo.

Ultima modifica: 28 agosto 2018