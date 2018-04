Sconfitta 3-0 dal Fondi. Il peggior modo possibile per concedersi dalla serie C. L’Akragas dei record negativi saluta la terza serie con un’altra sonora sconfitta . Per i laziali a segno Vastala, Addessi e Pompei . Al De simone di Siracusa si chiude la peggiore stagione della squadra biancoazzurra.

Ultima modifica: 29 aprile 2018