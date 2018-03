Akragas, Russello contro mister D’Agostino : pronti alla battaglia

Il Responsabile dell’Area tecnica dell’Akragas, Ernesto Russello, replica alle dichiarazioni pre-partita del signor D’Agostino, allenatore della Virtus Francavilla, che tra l’altro ha affermato: “Vincere con l’Akragas a tutti costi, con le buone o con le cattive”. Russello dichiara: “Le parole di D’Agostino ci hanno caricato ulteriormente e la Virtus Francavilla troverà pane per i suoi denti. Sono curioso di vedere dal vivo quali saranno le tanto decantate cattive maniere della Virtus Francavilla e del suo allenatore. L’ Akragas è pronta alla battaglia. Dopo aver fatto soffrire squadroni del calibro di Lecce e Trapani, siamo desiderosi di disputare una grande prestazione anche contro la Virtus Francavilla. Venderemo cara la pelle per onorare nel migliore dei modi la maglia che indossiamo, nonostante la quasi aritmetica retrocessione. Faremo di tutto per battere la Virtus Francavilla e chiudere dignitosamente il campionato. Dopo aver ascoltato le parole di “fuoco” del tecnico D’Agostino, ho chiesto ai giocatori di giocare la partita contro la Virtus Francavilla come se fosse uno spareggio per la salvezza. La squadra ha recepito il messaggio e non vede l’ora di scendere in campo per confrontarsi con gli avversari”.

Ultima modifica: 30 marzo 2018