Akragas, niente rinvio a Casteltermini e Giovanni Falsone potrebbe esordire in panchina

Nessun rinvio per la gara di domenica a Casteltermini, non ci sono motivazioni valide ed il campionato deve partire: Così Casteltermini – Akragas, prima giornata del campionato di Promozione, dovrebbe giocarsi regolarmente. Ma come si chiedono i tifosi considerato che ancora manca un presidente ? Secondo indiscrezioni l’assessore Giovanni Amico ( che però non risponde al telefono) sta lavorando per trovare una soluzione. Intanto per la direzione tecnica è spuntato il nome di Giovanni Falsone. Non si tratta di una semplice voce, ma di una soluzione concreta. Falsone infatti è in grado in pochissimo tempo di allestire una squadra capace di ben figurare in campionato. Nella sua carriera ha sempre fatto bene ed in piazze diverse. Quando di recente è stato chiamato alla guida del Canicattì ad esempio, prese la squadra con soli 4 punti all’attivo e la condusse a trionfare in campionato. Falsone oggi è più che una soluzione, sarebbe un’ancora di salvezza per questa Akragas. Amico potrebbe incontrare Falsone nelle prossime ore.

Ultima modifica: 7 settembre 2018